Lottery: सुनहरा अवसर, राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू, 18 नवम्बर को होगी ई-लॉटरी

Rajasthan investment news: जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए रीको (RIICO) एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पांच चरणों को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका छठा चरण 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इस चरण के तहत निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ईएमडी (अमानत राशि) जमा कर पाएंगे। योजना की ई-लॉटरी प्रक्रिया 18 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी।