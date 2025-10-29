Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Lottery: सुनहरा अवसर, राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू, 18 नवम्बर को होगी ई-लॉटरी

Rajasthan industrial development: रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का छठा चरण 30 अक्टूबर से, निवेशकों के लिए बड़ा मौका। महिला उद्यमियों, शहीदों के आश्रितों और दिव्यांगजन के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 29, 2025

RIICO changes rules now plots will not be available for Rs 1 token amount

फोटो पत्रिका

Rajasthan investment news: जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के लिए रीको (RIICO) एक बार फिर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के पांच चरणों को मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका छठा चरण 30 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इस चरण के तहत निवेशक 30 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ईएमडी (अमानत राशि) जमा कर पाएंगे। योजना की ई-लॉटरी प्रक्रिया 18 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी।

रीको के इस नए चरण में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 6000 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें जयपुर जिले के माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तुंगा, जोधपुर के झाक, बीकानेर के करणी विस्तार और गजनेर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। यह चरण निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है, खासतौर से उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने *राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ एमओयू किए थे।

योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए पृथक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सामाजिक समावेश और समान अवसर को भी बल मिलेगा।

सितंबर में संपन्न हुए पंचम चरण में 224 भूखंडों के लिए 322 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें जयपुर के कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर के बोरानाडा विस्तार और झुंझुनूं के मलसीसर क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि देखने को मिली थी। अब तक योजना के तहत 990 भूखंडों के लिए 1450 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 707 भूखंडों का आवंटन पूरा किया जा चुका है और 213 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दो श्रेणियां रखी गई हैं—50,000 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए एक ही आवेदक होने पर सीधे आवंटन का प्रावधान है, जबकि एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी प्रणाली से आवंटन किया जाएगा। वहीं, 50,000 वर्गमीटर से अधिक भूमि के लिए पात्रता और आवश्यकता के गुणावगुण के आधार पर निर्णय होगा।

रीको ने स्पष्ट किया है कि केवल वही कंपनी या व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जिसने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। निवेशक रीको की आधिकारिक वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in या पोर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland पर जाकर विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Road Repair: राजस्थान में 15 नवम्बर तक बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Lottery: सुनहरा अवसर, राजस्थान में 6000 भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू, 18 नवम्बर को होगी ई-लॉटरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारतीयों के लिए धुंधलाती अमरीकी सपनों की चमक

ओपिनियन

मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण सभी की जिम्मेदारी

ओपिनियन

Welfare Schemes: 18 विभागों की सुविधाएं जनता के द्वार, 1 लाख 99 हजार से अधिक पट्टे वितरित

Rajasthan Government holiday calendar 2026 Releases 9 holidays reduced district collectors get big relaxation
जयपुर

चौमूं बस स्टैण्ड के बुकिंग केन्द्र पर ताला, भटक रहे मुसाफिर

Photo: Patrika
जयपुर

Weather Update: राजस्थान में जारी रहेगा बारिश का दौर, तापमान में 12 डिग्री तक गिरावट, यह शहर सबसे ठंडा रहा

rain alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.