जिला परिषद में लिपिक भर्ती में गड़बड़ी, दो और अपात्रों की नियुक्ति के मामले उजागर

इसी तरह वर्ष 2008 से 2013 तक जिला परिषद भरतपुर में संविदा पर कार्यरत रही एक महिला को भी लिपिक बना दिया गया। वर्ष 2013 में फॉर्म भरते समय कंप्यूटर की डिग्री मेघालय के शिक्षण संस्थान की बताई और दस्तावेज सत्यापन के समय नेशनल काउंसलिंग इंडिया स्किल की डिग्री प्रस्तुत की। इस पर दस्तावेज सत्यापन दल ने आपत्ति लगाई तो कंप्यूटर की तीसरी डिग्री श्रम विभाग फरीदाबाद से जारी की हुई प्रस्तुत कर दी और उसे नौकरी दे दी गई। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सरकार को फिर से मामले भेजे जा रहे हैं।