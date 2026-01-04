Alwar Crime: सरसों के खेत में 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, फिर गला दबाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित ने बताया कि वह शनिवार दोपहर दवा लेकर अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था। इस दौरान उसका बेटा ईंट-भट्टे पर ईंटें रखने गया था। थोड़ी देर बाद वह भी ईंट-भट्टे पर काम करने चला गया। जब देर शाम बेटा घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उसके साथ ईंट-भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर ने बताया कि उसने दोपहर करीब एक बजे आरोपी को उसके बेटे को ले जाते हुए देखा था।