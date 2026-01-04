Alwar Crime: सरसों के खेत में 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, फिर गला दबाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका
अलवर। रैणी थाना क्षेत्र के एक गांव में आपसी रंजिश के चलते शनिवार को सात वर्ष के एक बालक की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है की हत्या से पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया गया। इसके बाद गला दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव को खेत में पटक दिया। बालक का शव देर रात तीन बजे खेत में मिला। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रैणी थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह और उसका पड़ोसी परिवार रैणी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक ईंट-भट्टे पर काम करता है। पारिवारिक रंजिश के चलते पड़ोसी उसके सात वर्षीय बेटे को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ कुकर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वहीं पटक दिया।
पीड़ित ने बताया कि वह शनिवार दोपहर दवा लेकर अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था। इस दौरान उसका बेटा ईंट-भट्टे पर ईंटें रखने गया था। थोड़ी देर बाद वह भी ईंट-भट्टे पर काम करने चला गया। जब देर शाम बेटा घर नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उसके साथ ईंट-भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर ने बताया कि उसने दोपहर करीब एक बजे आरोपी को उसके बेटे को ले जाते हुए देखा था।
इसके बाद आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। इसकी सूचना पहले पुलिस चौकी में दी गई। सूचना पर पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी और रैणी थाना प्रभारी राजपाल सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ करने पर आरोपी, पुलिस को घटनास्थल पर लेकर गया। वहां देर रात करीब 3 बजे खेत में बच्चे का शव मिला। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो एवं हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
