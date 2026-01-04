4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

Jalore Crime: बकरियां चरा रहे वृद्ध रामाराम देवासी की हत्या के मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

3 min read
Google source verification

जालोर

image

Santosh Trivedi

Jan 04, 2026

jalore crime

पुलिस की गिरफ्त में लूट व हत्या का आरोपी।

Jalore News: भीनमाल थाना क्षेत्र के कोडिटा गांव में 9 दिसम्बर को बकरियां चरा रहे वृद्ध रामाराम देवासी की हत्या के मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। दोनों आरोपी बदमाश प्रवृति के है।

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ रामसीन, उदयपुर व जयपुर के पुलिस थाने में तीन मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से लूटी सोने की मुरकी, चांदी के कड़े, मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने का प्रयास कर रही है।

डीसएपी शंकरलाल मसुरिया व पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने प्रेस वार्ता में बताया कि कोडिटा गांव में बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी के साथ लूट व हत्या के मामले में आरोपी रामसीन थाना क्षेत्र धानसा निवासी मानिया उर्फ मानाराम बागरी पुत्र अजाराम को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी के खिलाफ रामसीन पुलिस थाना, उदयपुर व जोधपुर में एक-एक मामला पहले से ही दर्ज है। दरअसल, 9 दिसम्बर को 73 वर्षीय रामाराम देवासी कोडिटा गांव में बकरियां चराने के लिए ओरण में गए थे। वहां पर दोनों आरोपियों ने लूट के उद्देश्य से उसके साथ पत्थर से गंभीर मारपीट कर पगड़ी से हाथ बांध कर उसके हाथों के कड़े व कानों से सोने की मुरकी व पर्स व मोबाइल लूट लिया था।

रामाराम देवासी की सांचौर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना से कोडिटा के ग्रामीणों व देवासी समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। पुलिस टीम में रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार, बागोड़ा थानाधिकारी बलदेवाराम, उप निरीक्षक गनी मोहम्मद, एएसआई रमेशकुमार, अमरसिंह, हैड कास्टेबल लाभुराम, गोपालसिंह, बाबुलाल, कास्टेबल भरतकुमार, रतनाराम, मदनलाल, रामलाल, राकेशकुमार, दिनेशकुमार शामिल रहे।

मृतक के बयान के आधार पर पुलिस पहुंची आरोपी तक

डीएसपी मसुरिया व सीआई राजपुरोहित ने बताया कि घायल अवस्था में मृतक के बयानों के आधार पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। पर्चा बयान में मृतक ने पुलिस को बताया कि आरोेपी मोटरसाइकिल पर थे, दो जने थे। साथ ही पहचान के व स्थानीय नहीं थे। ऐसे में पुलिस की ओर से आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शहर के जसवंतपुरा रोड की तरफ के भी दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।

वारदात के उद्देश्य से घूम रहे थे आरोपी

राजस्थान पुलिस ने बताया कि आरोपी मानिया उर्फ माना बागरी व उसका रिश्तेदार 9 दिसम्बर को लूट की वारदात के उद्देश्य से धानसा से मोटरसाइकि पर रवाना होकर रूचियार, पादरा, नरता, कुशलापुरा होते हुए भीनमाल पहुंचे। वहां से जसवंतपुरा रोड होते हुए कोडिटा मामाजी के मंदिर पहुंचे।

वहां पर बकरियां ले जा रहे वृद्ध रामाराम देवासी नजर आए, तो आरोपियों ने बकरा बेचने के बहाने उसके कानों में सोने की मुरकी व हाथों में पहने कड़े लूटने का प्लान बनाया।

जैसे ही वृद्ध मुख्य सड़क से कुछ अन्दर खेतों में पहुंचा, सुनसान जगह पर बातों में उलझाकर पत्थर से गंभीर रूप से मारपीट कर उसके कानों की मुरकी व चांदी के कड़े, पर्स व मोबाइल लूट कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए।

बातों-बातों में उलझाकर किया पत्थर से हमला

आरोपियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बातों में उलझाकर पत्थर से मारपीट कर घायल कर उन्हीं की पगड़ी से हाथ पैर बांधकर कानों से सोने की दोनों मुरकियां व हाथों में पहने हुए चांदी के दोनों कड़े को खींचकर लूट कर ले गए। पुलिस आरोपी मानाराम उर्फ मोनिया से गहनता से अनुसंधान जारी है। आरोपी के खिलाफ जयपुर, उदयपुर व रामसीन पुलिस थाने में धोखाधड़ी व मारपीट के तीन प्रकरण दर्ज है।

ग्रामीणों ने जताया आभार

रामाराम देवासी के साथ लूट व हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पर कोडिटा गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों व पुलिस टीमों का आभार ज्ञापित किया। इस मौके सेवानिवृत व्याख्याता भंवरसिंह राव, लच्छाराम देवासी, मदनसिंह राव ने पुलिस अधिकारियों का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि यह मामला पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। हादसे के बाद गांव में भय का माहौल था। ऐसे में वारदात के आरोपी गिरफ्तार होने पर लोगों को राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Baran: इकलौते कमाने वाले की हार्ट अटैक से मौत के बाद घर में मचा कोहराम, परिजनों ने रख दी ये मांग
बारां
Heart-Attack-Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आजादी के बाद भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित है राजस्थान का ये गांव, बात करने के लिए सीढ़ी या पेड़ पर चढ़ना मजबूरी

weak mobile signal
जालोर

Jalore News: खेतों में उपजा हरा सोना, सहजन की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर; कम पानी में मिल रही अच्छी उपज

सहजन की खेती
जालोर

सांचौर: नेशनल हाइवे-68 पर खूनी संघर्ष, दो गुटों में जमकर पथराव व मारपीट

जालोर

Train News: जालोर में रेलवे का अजीब गणित, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार, किराया वसूल रहे एक्सप्रेस का

Bhagat Ki Kothi-Bhildi-Palanpur Train, Palanpur-Bhildi-Bhagat Ki Kothi DMU Train, Jalore News, Train News, Indian Railway News, भगत की कोठी-भीलड़ी-पालनपुर ट्रेन, पालनपुर-भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू ट्रेन, जालोर न्यूज, ट्रेन न्यूज, इंडियन रेलवे न्यूज
जालोर

Jalore News: जालोर के स्टील ब्रिज को लेकर आई बड़ी खबर, जनवरी में पूरा होगा काम, फरवरी में खुलेगा बायपास

steel bridge, steel bridge in jalore, jalore steel bridge, jalore news, rajasthan news, स्टील ब्रिज, स्टील ब्रिज इन जालोर, जालोर स्टील ब्रिज, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.