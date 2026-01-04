Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

रामाराम देवासी के साथ लूट व हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पर कोडिटा गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों व पुलिस टीमों का आभार ज्ञापित किया। इस मौके सेवानिवृत व्याख्याता भंवरसिंह राव, लच्छाराम देवासी, मदनसिंह राव ने पुलिस अधिकारियों का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि यह मामला पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। हादसे के बाद गांव में भय का माहौल था। ऐसे में वारदात के आरोपी गिरफ्तार होने पर लोगों को राहत मिलेगी।