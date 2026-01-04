Rajasthan Crime: बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी हत्या प्रकरण का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में लूट व हत्या का आरोपी।
Jalore News: भीनमाल थाना क्षेत्र के कोडिटा गांव में 9 दिसम्बर को बकरियां चरा रहे वृद्ध रामाराम देवासी की हत्या के मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। दोनों आरोपी बदमाश प्रवृति के है।
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ रामसीन, उदयपुर व जयपुर के पुलिस थाने में तीन मामले दर्ज है। पुलिस आरोपी से लूटी सोने की मुरकी, चांदी के कड़े, मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने का प्रयास कर रही है।
डीसएपी शंकरलाल मसुरिया व पुलिस निरीक्षक राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने प्रेस वार्ता में बताया कि कोडिटा गांव में बकरियां चरा रहे रामाराम देवासी के साथ लूट व हत्या के मामले में आरोपी रामसीन थाना क्षेत्र धानसा निवासी मानिया उर्फ मानाराम बागरी पुत्र अजाराम को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी के खिलाफ रामसीन पुलिस थाना, उदयपुर व जोधपुर में एक-एक मामला पहले से ही दर्ज है। दरअसल, 9 दिसम्बर को 73 वर्षीय रामाराम देवासी कोडिटा गांव में बकरियां चराने के लिए ओरण में गए थे। वहां पर दोनों आरोपियों ने लूट के उद्देश्य से उसके साथ पत्थर से गंभीर मारपीट कर पगड़ी से हाथ बांध कर उसके हाथों के कड़े व कानों से सोने की मुरकी व पर्स व मोबाइल लूट लिया था।
रामाराम देवासी की सांचौर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। घटना से कोडिटा के ग्रामीणों व देवासी समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। पुलिस टीम में रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार, बागोड़ा थानाधिकारी बलदेवाराम, उप निरीक्षक गनी मोहम्मद, एएसआई रमेशकुमार, अमरसिंह, हैड कास्टेबल लाभुराम, गोपालसिंह, बाबुलाल, कास्टेबल भरतकुमार, रतनाराम, मदनलाल, रामलाल, राकेशकुमार, दिनेशकुमार शामिल रहे।
डीएसपी मसुरिया व सीआई राजपुरोहित ने बताया कि घायल अवस्था में मृतक के बयानों के आधार पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। पर्चा बयान में मृतक ने पुलिस को बताया कि आरोेपी मोटरसाइकिल पर थे, दो जने थे। साथ ही पहचान के व स्थानीय नहीं थे। ऐसे में पुलिस की ओर से आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शहर के जसवंतपुरा रोड की तरफ के भी दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।
राजस्थान पुलिस ने बताया कि आरोपी मानिया उर्फ माना बागरी व उसका रिश्तेदार 9 दिसम्बर को लूट की वारदात के उद्देश्य से धानसा से मोटरसाइकि पर रवाना होकर रूचियार, पादरा, नरता, कुशलापुरा होते हुए भीनमाल पहुंचे। वहां से जसवंतपुरा रोड होते हुए कोडिटा मामाजी के मंदिर पहुंचे।
वहां पर बकरियां ले जा रहे वृद्ध रामाराम देवासी नजर आए, तो आरोपियों ने बकरा बेचने के बहाने उसके कानों में सोने की मुरकी व हाथों में पहने कड़े लूटने का प्लान बनाया।
जैसे ही वृद्ध मुख्य सड़क से कुछ अन्दर खेतों में पहुंचा, सुनसान जगह पर बातों में उलझाकर पत्थर से गंभीर रूप से मारपीट कर उसके कानों की मुरकी व चांदी के कड़े, पर्स व मोबाइल लूट कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए।
आरोपियों ने बुजुर्ग व्यक्ति को बातों में उलझाकर पत्थर से मारपीट कर घायल कर उन्हीं की पगड़ी से हाथ पैर बांधकर कानों से सोने की दोनों मुरकियां व हाथों में पहने हुए चांदी के दोनों कड़े को खींचकर लूट कर ले गए। पुलिस आरोपी मानाराम उर्फ मोनिया से गहनता से अनुसंधान जारी है। आरोपी के खिलाफ जयपुर, उदयपुर व रामसीन पुलिस थाने में धोखाधड़ी व मारपीट के तीन प्रकरण दर्ज है।
रामाराम देवासी के साथ लूट व हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने पर कोडिटा गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों व पुलिस टीमों का आभार ज्ञापित किया। इस मौके सेवानिवृत व्याख्याता भंवरसिंह राव, लच्छाराम देवासी, मदनसिंह राव ने पुलिस अधिकारियों का आभार ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि यह मामला पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। हादसे के बाद गांव में भय का माहौल था। ऐसे में वारदात के आरोपी गिरफ्तार होने पर लोगों को राहत मिलेगी।
