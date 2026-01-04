4 जनवरी 2026,

रविवार

बारां

Baran: इकलौते कमाने वाले की हार्ट अटैक से मौत के बाद घर में मचा कोहराम, परिजनों ने रख दी ये मांग

Rajasthan News: बारां जिले के छबड़ा सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में एक मजदूर की हार्ट अटैक से मौत के बाद हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Jan 04, 2026

Heart-Attack-Death

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Chaos Erupts After Labour Dies In Baran: बारां जिले के छबड़ा सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में शनिवार सुबह एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। घटना से आक्रोशित मजदूर यूनियन ने प्लांट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिवार में इकलौते कमाने वाला होने के चलते अब मृतक के परिवार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

यह है मामला

जानकारी के अनुसार राजू मीणा (37) पुत्र ठाकुर सिंह निवासी नलखेड़ा बीनागंज जिला गुना (मध्यप्रदेश) शनिवार सुबह 11 बजे प्लांट की साइट पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वह अचानक अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। इससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि प्लांट में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे सरकारी वाहन से छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया है।

मृतक पर थी परिवार की जिम्मेदारी

बताया जा रहा है मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। मजदूर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और आर्थिक संकट गहरा गया है।

हादसों से सबक नहीं ले रहा प्लांट प्रशासन

मजदूर यूनियन अध्यक्ष जगदीश अहीर ने बताया कि घटना के बाद मजदूर यूनियन के बैनर तले प्लांट गेट पर प्रदर्शन किया। यहां यूनियन की ओर से मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग रखी गई है। वहीं, कंपनी के साइट इंचार्ज गौरव झा ने यूनियन को बताया कि मृतक की दोनों बेटियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी तथा परिवार के दो सदस्यों को अस्थाई नौकरी देने का भी प्रस्ताव है, जो कंपनी के संचालन तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि मजदूर यूनियन ने कंपनी के इस प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर करते हुए मांगें पूरी होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है।

Published on:

04 Jan 2026 02:11 pm

Baran: इकलौते कमाने वाले की हार्ट अटैक से मौत के बाद घर में मचा कोहराम, परिजनों ने रख दी ये मांग

बारां

राजस्थान न्यूज़

