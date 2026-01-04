आजादी के बाद भी मोबाइल नेटवर्क से वंचित है राजस्थान का ये गांव, बात करने के लिए सीढ़ी या पेड़ पर चढ़ना मजबूरी

जैसे ही आस पास के गांवों के लोग मेडा ऊपरला गांव पहुंचते है। तो वहां उनका मोबाइल शो पीस बनकर रह जाता हैं। जिससे यहां आने वाले लोगों को ऑनलाइन अपडेट जानकारी नहीं मिल पाती है। वहीं गांव में कभी भी हादसे की सूचना समय पर देने में भी परेशानी होती है। असमर्थता जाहिर की जाती हैं।