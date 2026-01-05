Rajasthan News: बैंक की नौकरी छोड़ लगाई फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अब दूसरों को भी दे रहे रोजगार 

अजीत शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। वे बताते हैं कि एमबीए करने के बाद मैं बिजनेस करना चाहता था। किसानों के लिए कुछ करने की चाह थी। वे अपने परिवार में पहले व्यक्ति हैं, जो एंटरप्रन्योर बने हैं। अजीत बताते हैं कि मेरे पिता वीरेंद्र शर्मा बैंक से सेवानिवृत्त होकर राजगढ़ में रहते हैं। उनका नींबू, आंवला आदि फलों का बगीचा था। मंडी में कभी-कभी उपज ज्यादा आने के कारण उचित दाम नहीं मिल पाता था।



यही समस्या ज्यादातर किसानों के साथ थी। इसके निदान करने के लिए मैंने स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक बैंक में 15 साल नौकरी की। फिर जॉब छोड़कर रीको से फूड पार्क में जमीन लेकर प्लांट शुरू किया। अजीत ने बताया कि हम ईटाराणा आर्मी स्टेशन में भी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फ्रूट और वेजिटेबल सप्लाई करते हैं।