4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: रो-रोकर पथराई आंखें… जाग-जागकर कट रही परिजनों की रातें; अमेरिका से अब तक नहीं आया राजस्थान के युवक का शव

मृतक विपिन का फुफेरा भाई संदीप छिल्लर जॉर्जिया पहुंच तो गया है, लेकिन वहां लगातार छुट्टियां होने के कारण उसे विपिन के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 04, 2026

Vipin-Chaudhary

घर के सामने बैठे परिजन व इनसेट में मृतक विपिन। फोटो: पत्रिका

शाहजहांपुर। विदेश में पैसा कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का सपना आंखों में लिए 4 जून 2024 को घर से निकले जाट बहरोड़ गांव निवासी विपिन चौधरी की अमरीका के जॉर्जिया शहर में 30 दिसंबर को अचानक हुई मौत की सूचना के बाद पूरा परिवार सदमे में है।

विपिन के पिता हवासिंह चौधरी, मां नीलम देवी, बहन निशा व अर्चना तथा दादी सूरजी देवी की रातें जागकर कट रही हैं। रो-रोकर आंखें पथरा गई हैं। पांच दिन बाद भी इस परिवार को विपिन के शव का इंतजार है। शव को भारत लाने में हो रही देरी से पूरा परिवार दुखी और परेशान है।

परिजनों ने केंद्रीय मंत्री से लगाई गुहार

विपिन के परिवार व ग्रामीणाें ने केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव से शव को जल्द भारत लाने की गुहार लगाई है। उधर, मृतक विपिन का फुफेरा भाई संदीप छिल्लर जॉर्जिया पहुंच तो गया है, लेकिन वहां लगातार छुट्टियां होने के कारण उसे विपिन के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है।

कल शुरू हो सकती है शव भारत लाने की प्रक्रिया

संदीप ने परिजनों को फोन पर जानकारी दी है कि सोमवार को कार्यालय खुलने के पश्चात ही शव को भारत लाने की आगे प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इधर, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, भाजपा नेता करणसिंह चौधरी व पीसीसी सचिव एडवोकेट बिजेंद्र महलावत भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

राज्य व केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की अपील

सरपंच सुरेन्द्र चौधरी का कहना है कि शव को गांव तक लाने में करीब 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा होने की संभावना है। विपिन के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की अपील की है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी सहयोग राशि एकत्रित करने की अपील की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Sikar Murder: सीकर पुलिस ने माना, प्रॉपर्टी डीलर की मौत हादसा नहीं हत्या, कांस्टेबल सहित दो गिरफ्तार
सीकर
Murder, Murder in Sikar, Property Dealer Murder, Property Dealer Murder in Sikar, Sikar Crime, Rajasthan Crime, मर्डर, मर्डर इन सीकर, प्रॉपर्टी डीलर मर्डर, प्रॉपर्टी डीलर मर्डर इन सीकर, सीकर क्राइम, राजस्थान क्राइम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 01:55 pm

Published on:

04 Jan 2026 01:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: रो-रोकर पथराई आंखें… जाग-जागकर कट रही परिजनों की रातें; अमेरिका से अब तक नहीं आया राजस्थान के युवक का शव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मरुधरा में हनुमान भक्ति का अद्भुत दृश्य: करंट से हुई लंगूर की मौत, तो भक्तों ने सुंदरकांड और भंडारे से किया विदा।

अलवर

राजस्थान के अलवर में भीषण हादसा: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार नाना व नवासे की मौत, मामा की हालत गंभीर

Kathumar-road-accident
अलवर

कुरकुरे-टॉफी का लालच देकर बच्ची से 15 बार दरिंदगी, जज ने सुनाई ऐसी सजा कि कांप उठा दरिंदा!

अलवर

12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले को अंतिम सांस तक उम्रकैद

अलवर

कृषि महाविद्यालय को माचाड़ी में ही रखने की मांग, कस्बा बंद कर रैली व धरना प्रदर्शन

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.