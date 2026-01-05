5 जनवरी 2026,

सोमवार

अलवर

अलवर में हल्का कोहरा, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित 

अलवर जिले में कड़ाके की सर्दी और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सोमवार को भी जिलेभर में हल्का से मध्यम कोहरा, शीतलहर और आसमान में बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 05, 2026

खैरथल में कोहरे के बीच से गुजरते वाहन (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में कड़ाके की सर्दी और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सोमवार को भी जिलेभर में हल्का से मध्यम कोहरा, शीतलहर और आसमान में बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। पिछले करीब चार से पांच दिनों से मौसम का यही मिजाज बना हुआ है। दिन में भी धूप बहुत कम निकलने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।

जिले के प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी सर्दी का असर देखने को मिला, जहां अलवर–जयपुर तिराहा खाली पड़ा रहा। कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों से निकलने से बचते नजर आए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं खैरथल क्षेत्र में घने कोहरे के चलते वाहन चालक बेहद सतर्क होकर धीमी गति से वाहन चलाते दिखाई दिए। कई स्थानों पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रही।


शीतलहर के प्रकोप से आमजन कंपकंपाता नजर आया। सुबह-शाम ठंड का असर ज्यादा रहने से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में भी रौनक कम ही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी ठंड और कोहरे से राहत की संभावना कम है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने जरूरत है।

05 Jan 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में हल्का कोहरा, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित 

Patrika Site Logo

