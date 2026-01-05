अलवर में हल्का कोहरा, कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित 

जिले के प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी सर्दी का असर देखने को मिला, जहां अलवर–जयपुर तिराहा खाली पड़ा रहा। कड़ाके की ठंड के कारण लोग घरों से निकलने से बचते नजर आए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं खैरथल क्षेत्र में घने कोहरे के चलते वाहन चालक बेहद सतर्क होकर धीमी गति से वाहन चलाते दिखाई दिए। कई स्थानों पर दृश्यता कम होने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रही।