Learn English: ये शानदार स्पेलिंग्स सीखकर बोलिए धाराप्रवाह अंग्रेजी

Learn english : पत्रिका की Learn English सीरिज की इस पोस्ट में आप अंग्रेजी भाषा की कुछ बेहद ही इंटेरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और सही जगह पर सही प्रयोग कर दूसरों पर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

ये भी पढ़ेः हिन्दी भाषा में भी हैं शानदार जॉब के रास्ते, जानें डिटेल्स

ये भी पढ़ेः कम्प्यूटर कोडिंग में बनाएं कॅरियर, बन सकते हैं करोड़पति

watermill

पनचक्की

(Watermills are getting rare now.)

water park

ऐसा पार्क जिसमें पानी के पूल हों और तैरने की सुविधाएं हों

(Water parks are crowed during summer season.)

ये भी पढ़ेः कभी बसों में बेचते थे पेन, यूं बन गए करोड़पति, जानें पूरी कहानी

ये भी पढ़ेः इन तीन जादुई टिप्स से बिजनेस में होने लगेगा फायदा, एम्प्लाई भी रहेंगे खुश

water pistol

खिलौने वाली बंदूक, जिसमें पानी भरकर एक-दूसरे पर फेंका जाता है

(Children enjoy using water pistol.)

water polo

पानी में खेला जाने वाला खेल, जिसमें तैराक बॉल फेंककर गोल करता है

(Water polo is a popular sports in western countries.)

water power

जलीय शक्ति

(Water power is obtained from water flowing from one level to a lower level.)

waterproof

जलरोधक

(The material has been treated with resin to make it waterproof.)

Waterproof

जिसमें पानी न जा सके

(Canvas boots are all right but they're not as waterproof as leather.)

water-repellent

पानी से बचाने वाला

(A new water-repellent leather has been used in the jacket.)

water softener

पानी को शुद्ध करने का पदार्थ या उपकरण

(People use water softeners to remove chemicals such as calcium from water.)

watershed

परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण घटना

(The year 1963 was a watershed in her life - she changed her career and changed her partner.)