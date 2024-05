Mumbai University: पीजी कोर्सेज के लिए आज से शुरू आवेदन, नोट कर लें महत्वपूर्ण तिथि 

आवेदन की अंतिम तारीख (PG Course In Mumbai University) मुंबई विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन (Post Graduation From Mumbai University) करने के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवार 22 मई से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट का पता है muadmission.samarth.edu.in है। वहीं अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जून शाम 6 बजे तक है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टडी में एडमिशन पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले आवेदन फॉर्म को भर दें।

दस्तावेज वेरिफिकेशन- 20 जून शाम 6 बजे तक

प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का परफॉर्मेंस: 21 जून शाम 6 बजे तक

छात्रों की शिकायत: 25 जून दोपहर 1 बजे तक

पहली मेरिट लिस्ट: 26 जून शाम 6 बजे तक

पहली मेरिट सूची के लिए ऑनलाइन भुगतान: 27 जून से 1 जुलाई शाम 5 बजे तक

दूसरी मेरिट लिस्ट: 2 जुलाई शाम 6 बजे तक

बता दें, मुंबई विश्वविद्यालय (Mumbai University) के अधिकांश कॉलेज 12वीं के अंक के आधार पर एडमिशन देते हैं। वहीं कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो स्वयं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों को दाखिला देते हैं। इस वर्ष एडमिशन के लिए मीठीबाई कॉलेज और एनएम कॉलेज द्वारा सीयूईटी (CUET) पर भी विचार किया गया है।