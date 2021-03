एनआईओएस ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट किए घोषित, यहां से करें चेक

NIOS Class 10th 12th results October 2020: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने जनवरी 2021 में आयोजित हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे, वे अपने रिजल्ट एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार निचे दिए गए डाइरेक्ट लिंक से भी एनआईओएस के रिजल्ट पोर्टल पर जा सकते हैं। रिजल्ट संबंधी जानकारी के लिए अपडेट NIOS के ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट से जारी किया गया है।

एनआईओएस द्वारा आयोजित की गई दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे देखने के लिए उम्मीदवार को रोल नंबर के जरिए या लॉगिन के जरिए जाना होगा। परीक्षाएं 22 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक आयोजित की गई थी। हालांकि यह एनआईओएस द्वारा यह परीक्षा अक्टूबर और नवंबर 2020 में आयोजित की जानी थी।

बता दें कि एनआईओएस ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की जनवरी-फरवरी, 2021 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए हॉल टिकट 15 जनवरी 2021 को जारी किए थे। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड NIOS की ऑफिशियल पोर्टल, sdmis.nios.ac.in पर उपलब्ध कराए गए थे।

How To Check Class NIOS 10th 12th Result 2021

एनआईओएस द्वारा जारी किए गए 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए Sec and Sr Sec exams held in Jan/Feb 2021 के लिंक पर क्लिक करें। यहां चेक रिजल्ट पर क्लिक करने के साथ ही रिजल्ट पेज दिखाई देगा, जहां मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करना होगा। जानकारी भरकर सबमिट करने के साथ ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिन्हे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

