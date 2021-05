NIOS Exams 2021: कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की स्थगित, पढ़े पूरी डिटेल्स

NIOS exam 2021 : कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सीबीएसई की तर्ज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ( National Institute of Open Schooling ) ने जून 2021 में होने वाली 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। जबकि एनआईओएस ने 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। एनआईओएस ने दसवीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ये परीक्षाएं जून 2021 के लिए प्रस्तावित थी।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ( National Institute of Open Schooling ) ने इस फैसले की जानकारी एक ट्विट के जरिए दी है। एनआईओएस की ओर से जारी ट्विट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। 12वीं की परीक्षाओं के लिए जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। 20 जून तक कोविड-19 महामारी के कारण स्थिति की समीक्षा के बाद ही 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों पर फैसला लिया जाएगा।

Read More: Chhattisgarh CGBSE 10th Result 2021: छत्तीसगढ़ 10वीं कक्षा के नतीजे जारी, 100% रहा रिजल्ट, cgbse.nic.in पर रिजल्ट करें चेक

Dear Learners,

The Public Exam in Theory & Practical of Secondary courses scheduled in June 2021 are hereby cancelled and the Public Exam in Theory & Practical of Senior Secondary & Vocational courses scheduled in June 2021 are hereby postponed till further order.@DrRPNishank pic.twitter.com/VZsTXrKz8N