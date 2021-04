Tripura Board Exam 2021: कोरोना वायरस संक्रमण में तेजी के बावजूद त्रिपुरा सरकार ने पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक यानि 10 मई 2021 से ही 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम कराने का फैसला लिया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए त्रिपुरा सरकार ने 17 अप्रैल, 2021 से सभी वर्गों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद रखने को फैसला लिया है।

कल से सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद

त्रिपुरा सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। दूसरी तरफ सरकार ने कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 17 अप्रैल, 2021 से बंद करने का फैसला लिया है।

वहीं त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा है कि COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण यह निर्णय लिया गया है। अगले आदेश तक राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए सभी कक्षाएं बंद रहेंगी। केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं आयोजित की जाएंग।

उन्होंने कहा कि TBSE माध्यमिक परीक्षाएं 19 मई से 4 जून, 2021 तक और 12वीं की परीक्षाएं 18 मई से 11 जून, 2021 के दौरान आयोजित कराए जाएंगे। छात्रों को टीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट tbse.in को नियमित रूप से देखने की सलाह दी है। ताकि छात्र बोर्ड के सभी फैसलों से अपडेट रहें। बता दें कि त्रिपुरा में कक्षा 1 और 2 पहले से ही बंद हैं। कोरोना मामलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए कल से सभी वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

