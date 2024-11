EXPLAINER: One Nation One Subscription (ONOS) क्या है, छात्र, शिक्षक कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा?

One Nation One Subscription Scheme: छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च करने वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित होने जा रहा है। One Nation One Subscription Scheme के माध्यम से…

नई दिल्ली•Nov 26, 2024 / 03:24 pm• Anurag Animesh

One Nation One Subscription

One Nation One Subscription Scheme: रिसर्च, और पढ़ाई के क्षेत्र में एक अहम फैसला लेते हुए सरकार ने One Nation One Subscription Scheme को मंजूरी दे दी है। फिलहाल अगले तीन साल के लिए इस योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा खर्च करने का अनुमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन(What is One Nation One Subscription Scheme) क्या है? या इससे छात्रों, शिक्षकों और रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह कैसे फायदेमंद साबित होने जा रहा है।

Hindi News / Education News / EXPLAINER: One Nation One Subscription (ONOS) क्या है, छात्र, शिक्षक कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा?