Assam Assembly Elections 2021: असम के इस इलाके में पीएम मोदी करेंगे रैली, ट्वीट कर कही बड़ी बात

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हालांकि इस भरोसे के बाद भी पार्टी किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) 18 मार्च को प्रदेश में मौजूद रहेंगे।

पीएम मोदी गुरुवार को करीमगंज इलाके में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल पीएम मोदी एक मात्र ऐसा चेहरा है, जिसके दम पर बीजेपी चुनाव दर चुनाव अपने विजय रथ को आगे बढ़ा रही है। वैसे तो कई स्टार प्रचारक पार्टी के लिए वोट बंटोरने में जुटे हैं, लेकिन पीएम मोदी की रैली का सीधा फायदा पार्टी को वोट के रूप में मिलता है।

यही वजह है कि असम में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर कमान हाथ में लेंगे।

Will be in Assam tomorrow, 18th March. Looking forward to being among the people of this great state during the rally in Karimganj. Assam has witnessed positive changes across various sectors over the last 5 years. NDA seeks people’s blessings to continue the development agenda.