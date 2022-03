पूर्वाञ्चल में दिखाया भाजपा ने दम, मोदी बोले बुलडोजर लेकर फिर आ रहे हैं हम

UP Vidhansabhaa Chunav में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जोरदार प्रचार किया।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ढलान की ओर है। ऐसे में भाजपा ने सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए पूरे दिग्गजों की फौज यहां उतार दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शुक्रवार को मिर्जापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को पूर्वांचल में चुनावी सभाएं की। इस दौरान मोदी ने अपने पूरे जोश में भाजपा के लिए प्रचार किया।

File Photo of PM Modi During UP Elections