गोरखपुर में प्रियंका गांधी की 7 प्रतिज्ञाएं, कहा- सरकार बनी तो साल में मुफ्त मिलेंगे 3 सिलेंडर, अमित शाह पर निशाना, कहा- दूरबीन नहीं, चश्मा लगाइए

गोरखपुर. UP Assembly Elections 2022- कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित प्रतिज्ञा रैली से चुनावी हुंकार भरी। कहा, जो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कमजोर, वह यह भीड़ देखें। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने किसानों, महिलाओं, निषादों और युवाओं से कई वादे किये। कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो साल में एक नहीं तीन सिलेंडर दिये जाएंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहाकि अमित शाह जी कहते हैं कि अब यूपी में अपराधियों को दूरबीन लगाकर ढूंढ़ना पड़ता है। लेकिन, उनके मंच पर अजय मिश्रा टेनी बैठे थे। मैं कहती हूं कि दूरबीन छोड़िये और चश्मा लगाइये। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बीजेपी सरकार में मदद की बजाय लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस की 70 सालों की मेहनत भाजपा ने सात सालों में गंवा दी है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे दी गई है। खाद के लिए लाइन में लगे लगे लोगों की मौत रही है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए



प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का शासन गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से बिल्कुल अलग चल रहा है। जहां मदद की जरूरत है वहां सरकार कुछ नहीं करती है और सरकार मुंह फेर लेती है। जबसे योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी समस्याओं को नहीं सुनते। हवाई जहाज में चढ़ कर चले जाते हैं। गोरखपुर का जलभराव उन्हें दिखाई नहीं देता है कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे शरीर का एक-एक खून का कतरा देश को मजबूत करेगा। अंत में मैं कहना चाह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को तैयार है। जनता का संघर्ष हमारा संघर्ष है। आपकी आवाज हम उठाएंगे आपके लिए हम लड़ेंगे।

Congress established Railways, airports, roads. They're selling all of them. They ask what we did in 70 years. They've wasted efforts of 70 yrs in just 7 yrs...There're 5 crore unemployed youths in UP. 3 youths die by suicide every day due to unemployment:Priyanka Gandhi,Congress pic.twitter.com/WIVFuAyTT7