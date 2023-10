क्या होती है आदर्श चुनाव आचार संहिता? चुनावों की घोषणा होते ही 05 राज्यों में थम जाएंगे ये काम

नई दिल्लीPublished: Oct 09, 2023 03:00:48 pm Submitted by: Paritosh Shahi

What is Model Code Of Conduct: Election Commission Of India यानी भारतीय चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 05 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। तारीखों की घोषणा होते ही मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। क्या होती है ये आचार संहिता, जिसे लागू होने के साथ ही कई काम रुक जाते हैं...