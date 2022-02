Punjab Election 2022: सिद्धू के फिर दिखे बागी सुर, कहा- ऊपर बैठे लोग चाहते हैं कठपुतली सीएम

Punjab Election 2022 चुनाव का वक्त जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की हलचलें तेज होती जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस अपनों से ही परेशान है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अपने बागी सुर दिखाए हैं। इस बार उनके निशाने और कोई नहीं बल्कि आलाकमान ही है।

Punjab Election 2022: पंजाब कांग्रेस में विवाद खत्म होने का नाम ही ले रहे हैं। खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लगातार पार्टी में घमासान देखने को मिलता है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तनानती तो उसके बाद मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से विवाद और अब तो सिद्धू ने सीधे आलाकमान के सामने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सिद्धू पंजाब में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीधे गांधी परिवार का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये जरूर कहा कि ऊपर बैठे लोग कठपुतली मुख्यमंत्री चाहते हैं। बता दें कि अब तक कांग्रेस ने प्रदेश में सीएम फेस को लेकर घोषणा नहीं की, वहीं इस रेस में चन्नी सिद्धू से आगे भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सिद्धू की नाराजगी एक बार फिर सामने आई है।

