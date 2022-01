Punjab Election 2022: अमरिंदर का कांग्रेस पर हमला, बोले- प्रदेश को सुरक्षित सरकार की जरूरत, सिद्धू को बताया कमजोर

Punjab Election 2022 विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम और पीएलए प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश को सुरक्षित सरकार की जरूरत है।

Punjab Election 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी के साथ-साथ अपने धूर विरोध रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर निशाना साधा। अमरिंदर ने कहा कि, अब पंजाब को एक सुरक्षित सरकार की जरूरत है, जो कांग्रेस नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंदरुनी कलह का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं सीमा पार से प्रदेश में आतंकवाद का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। बता दें कि अमरिंदर लगातार सिद्धू के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर बयान देते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इशारों-इशारों में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है।

