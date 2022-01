Punjab Election 2022: बिक्रम मजीठिया के अलावा दो और वजह भी सिद्धू की जीत में बन सकती है बाधा

Punjab Election 2022 को लेकर राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शनिवार को पूर्वी अमृतसर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। बिक्रम सिंह मजीठिया के अलावा दो और बड़ी वजह उनकी जीत में रोड़ा बन सकती हैं।

Punjab Election 2022: नवजोत सिंह सिद्धू भले ही कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतकर दोबार सत्ता में आने के दावे कर रहों, लेकिन सच तो ये हैं उनके खुद का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। पार्टी में चल रही उठापटक के बीच नवोजत सिंह सिद्धू के लिए पूर्वी अमृतसर सीट से जीत हासिल करने के लिए तीन बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। इनमें पहले बाधा है अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, जो इसी सीट से उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। माना जा रहा है कि मजीठिया को बादल परिवार की पूरा सपोर्ट है। वो लगातार सिद्धू पर हमलावर भी हैं। हालांकि सिद्धू इसे चुनौती नहीं मानते हैं।

Not Only Bikram Majithia these two reason also make trouble for Navjot Sidhu