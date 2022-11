गुजरात चुनावः कांग्रेस पर BJP का बड़ा आरोप, सांबित पात्रा बोले- पैसे बांटकर वोट मांग रही कांग्रेस

Submitted by:

Gujarat Election 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता सांबित पात्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया है।

Sambit Patra Allegation on Congress Distributing Money for votes in gujarat