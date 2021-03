पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंची TMC, कहा- आचार संहिता का हुआ उल्लंघन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद सियासी दलों में और भी अधिक टकराव देखने को मिल रहा है। अब 1 अप्रैल (गुरुवार) को दूसरे चरण का मतदान होने से पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में सियासी तलवारें खींच गई है। दोनों ही पार्टियां हर मोर्चे पर एक-दूसरे को धाराशाही करने का एक भी मौका नहीं गवाना चाहती है। यही कारण है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर भी TMC ने सवाल खड़े कर दिए हैं और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सप्ताह के आखिर में दो दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इसमें से एक कार्यक्रम बांग्लादेश में रहने वाले मतुआ समुदाय के लोगों से मिलना और उन्हें संबोधित करना भी शामिल था। साथ ही मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करना था।

यह भी पढ़ें :- West Bengal Assembly Elections 2021 शुभेंदु ने UP जैसा प्रशासन देने का किया वादा, कहा- ‘बेगम’ जीतीं तो बंगाल बन जाएगा मिनी पाकिस्तान

अब टीएमसी ने पीएम मोदी के मतुआ समुदाय के मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने अपनी शिकायत में मांग की है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया जाए। शिकायत में आगे कहा गया है कि पीएम मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर थे। इस दौरान वे बंगबंधु मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में पीएम मोदी के शामिल होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 27 मार्च को आयोजित कार्यक्रमों (मतुआ समुदाय से मिलना और मंदिर जाना) से इस दौरे का कोई संबंध नहीं था।

ऐसे में पीएम मोदी ने 27 मार्च को जो भी किया वह लोकतांत्रिक मूल्यों और आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है। टीएमसी ने कहा कि आजतक किसी भी प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती पर जाकर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। टीएमसी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी धार्मिक स्थलों पर गए थे।

Trinamool Congress (TMC) registers a complaint with Election Commission over, "Gross violation of democratic ethics and the Model Code of Conduct by Prime Minister during his visit to Bangladesh." pic.twitter.com/S1dDiejAqt