UP Assembly Elections 2022 : इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुरोध का दिखने लगा असर, अचानक रद्द होने लगे अमित शाह के कार्यक्रम

UP Assembly Elections 2022 : गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश-विदेश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया था कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों की ओर से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं।

लखनऊ. UP Assembly Elections 2022 : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले देख प्रधानमंत्री से विधानसभा चुनाव टालने के अनुरोध का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का प्रयागराज और देवरिया का दौरा अचानक रद्द हो गया। इसके अलावा 26 दिसंबर को गोरखपुर में होने वाले अमित शाह का रोड शो कार्यक्रम भी अपरिहार्य कारणों के चलते रद्द हो गया। अमित शाह के दौरे रद्द होने पर भले ही भाजपा नेता कार्यक्रम न मिलने का हवाला दे रहे हो, लेकिन माना जा रहा है कि कोविड के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ रहे केस को देखते हुए ये कार्यक्रम फिलहाल रद्द किये गये है। वहीं अमित शाह के अचानक कार्यक्रम रद्द होने से भाजपाई असंमजस की स्थिति में हैं।

