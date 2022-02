क्या चलेगा गठबंधन का समीकरण या फिर छाएगा भगवा ध्रवीकरण

UP Assembly Elections 2022 में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को सुबह से ही शुरू हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान में 58 विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव हो रहा है।

UP Assembly Elections 2022 पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के 608 प्रत्याशियों की किस्मत गुरुवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी। 11 जिलों में पिछली बार भाजपा ने सबसे अधिक 53 सीटों पर जीती थी लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठजोड़ ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। यहां भाजपा ने एक बार फिर से ध्रुवीकरण पर भरोसा जताया है तो वहीं गठबंधन ने मुस्लिम, जाट और यादव का समीकरण बनाया है। सपा के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी के जुगलबंदी की भी परीक्षा इसी चरण में होने जा रही है।

