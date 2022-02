BJP विधायक का मालिश करते हुए Video वायरल, वोटिंग से पहले जनता को लगा रहे तेल

UP Vidhansabha Chunav में लगातार भाजपा विधायक अपने निठल्ले रवैये को लेकर जनता से माफी मांगते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से सोनभद्र के भाजपा नेता वोटिंग से ठीक पहले जनता के बीच जाकर तेल मालिश करते हुए दिख रहे हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हो गया है।

UP Assembly Elections 2022 में भाजपा विधायक अपनी गलतियों के लिए मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं। कभी मंच पर उठक बैठक करके चर्चा में बनें हुए हैं। तो कभी धरना देकर जनता के साथ होने की बात कर रहे हैं। अब एक बार फिर से भाजपा विधायक वोटिंग से ठीक पहले चर्चा में हैं। वो लगातार जनता के बीच जाकर तेल लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझा आपने। भाजपा विधायक भूपेश चौबे फिर से चर्चा में हैं। वो भी जनता को तेल लगाने के लिए यानी तेल लेकर हर बुजुर्ग वोटर की मालिश करते नज़र आ रहे हैं। रॉबर्टसगंज में विधायक का एक बुजुर्ग व्यक्ति को तेल मालिश करते हुए नया वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में वह कथित तौर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर पर तेल से मालिश करते हुआ दिखाई दे रहे है।

Symbolic Photo to Show BJP In Sonbhadra by BJP Party Flag