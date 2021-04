West Bengal Assembly Elections 2021: ममता का बड़ा आरोप, वोटरों से BJP को वोट देने के लिए कह रहे हैं केंद्रीय बल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए तीन चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और चौथे चरण की वोटिंग से पहले सियासी दलों ने प्रचार-प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं, एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रिमो ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।

ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ दो सिंडिकेट हैं। पहला खुद नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा उनका गलफुला गाल वाला प्यारा दादा (अमित शाह)। ममता ने कहा कि आज (बुधवार) कहा कि उन्हें पहले तीन चरण में 65-70 सीटें मिलेंगी, लेकिन मैं कहती हूं कि लेफ्ट और कांग्रेस की मदद से उन्हें 25 सीटें मिल सकती हैं। हमने बीते दिन हुए चुनाव (तीसरे चरण) में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

ममता बनर्जी ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल मतदाताओं से भाजपा के लिए वोट देने को कह रहे हैं। बता दें कि ममता बनर्जी इससे पहले तीन चरणों के मतदान से पहले ये आरोप लगा चुकी हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल भाजपा की मदद कर रहे हैं। वे अमित शाह के इशारों पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं।

