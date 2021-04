West Bengal Assembly Elections 2021: TMC ने की एक साथ बाकी 3 चरणों के मतदान की मांग, EC को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) पर कोरोना का असर दिखने लगा है। एक तरफ बीजेपी ने आगामी रैलियों में सिर्फ 500 लोगों के शामिल होने की बात कही है तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर बाकी सभी चरणों के मतदान को एक साथ करवाने की मांग की है।

अपनी इस मांग को लेकर टीएमसी (TMC) ने कोरोना (Corona) महामारी के मद्देनजर राज्य के तीन चरणों के मतदान (Polling) एक दिन में कराने की मांग संबंधित ज्ञापन पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के सौंपा है।

यह भी पढ़ेँः West Bengal Assembly Elections 2021 भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं, पाने को पश्चिम

TMC submits a memorandum to West Bengal state election commission requesting them to club together phases 6, 7 and 8 of the ongoing #WestBengalPolls pic.twitter.com/1KJGr19J8c