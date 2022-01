कौन है अमित पालेकर? जानिए गोवा में 'आप' के सीएम प्रत्याशी के बारे में सबकुछ

गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अमित पालेकर को पार्टी का सीएम चेहरा बताया है। इस मौके पर आफ संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गोवा अमित पालेकर के दिल में बसता है और वे प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम करेंगे।

गोवा में अब अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। पार्टी ने पंजाब के बाद गोवा में भी अपने उम्मीदवार को जनता के बीच घोषित कर दिया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भले ही अमित पालेकर राजनीति में नया चेहरा हैं, लेकिन गोवा के लिए वे लंबे समय से काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि गोवा अमित पालेकर के दिल में बसता और वे इसके विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं अमित पालेकर जिसके सहारे आप गोवा में अपना सिक्का जमाना चाहती है।

Who is Amit Palekar know all about AAP CM Face in Goa