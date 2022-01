Ultraviolette F77: इस दमदार इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक की पहली झलक हुई पेश, मिलेगी 150km की शानदार रेंज और जल्द होगी लॉन्च

Ultraviolette Automotive Private Limited ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक Ultraviolette F77 की पहली झलक सोशल मीडिया पर पेश कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही इस बाइक को देश में लॉन्च किया जाएगा।



कब देगी मार्केट में दस्तक?



अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का टीज़र शेयर करते हुए जानकारी दी कि Ultraviolette F77 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक इसी साल यानि की 2022 में लॉन्च होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु आधारित कंपनी इस साल के पहले हाफ में इस नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक को भारतीय मार्केट में पेश करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक की रोड टेस्टिंग भी शुरू कर दी है।



यह भी पढ़ें - Joy e-Bike: लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल, कंपनी ने बेच दी हज़ारों यूनिट्स



भविष्य की उड़ान



अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक के टीज़र के साथ यह भी लिखा कि '2022 - The Future Takes Off With Us.' यानि की '2022 में भविष्य की उड़ान उनके साथ होगी'। इससे साफ है कि कंपनी को अपनी नई Ultraviolette F77 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक से बहुत उम्मीदें हैं और कंपनी इसकी लॉन्चिंग के ज़रिए मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार है।