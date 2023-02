केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कही बड़ी बात, 'आने वाले दो साल में होगा बड़ा चेंज'

Submitted by:

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में ही नहीं, दुनियाभर में मोबिलिटी सेक्टर का फ्यूचर माना जाता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार की तरफ से भी काफी प्रोत्साहन मिलता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दो साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में देश में बड़ा चेंज देखने को मिलेगा।

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले दो साल में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी और डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 6 साल में 20 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। भारत समेत दुनियाभर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मोबिलिटी सेक्टर का फ्यूचर माना जाता है। भारत में भी यह बात लागू होती है। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways of India) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) भी अक्सर ही देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने की बात पर जोर देते है। हाल ही में नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बड़ी बात कही है।