बॉलीवुड फिल्मों के 50 हिट डायलॉग, आपको कितने पता हैं

मुंबई। मोगैम्बो खुश हुआ... अरे ओ सांभा... ऐसे ही ना जाने कितने बेहतरीन डायलॉग्स लोगों के बीच आज भी अपनी एक अलग पहचान बनाएं हुए हैं। लोग आज भी इन डायलॉग्स को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं।

फिल्म की स्टोरी से ज्यादा लोग फिल्म के डायलॉग्स को याद रखते हैं। इनका इस्तेमाल लोग अपनी रोजाना की जिंदगी में बड़े ही मजे से करते हैं। एसे ही कुछ खास फिल्मी डायलॉग्स को हम लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए।

फेमस डायलॉग्स

1. "Tell me how it waaassss" - कभी खुशी कभी ग़म...

2. "मोगैम्बो खुश हुआ।" - मिस्टर इंडिया

3. "मैं अपनी favorite हूं।" - जब वी मेट

4. "जा सिमरन, जा। जी ले अपनी जिंदगी।" - दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

5. "आप पुरुष ही नहीं... महापुरुष हैं।" - अंदाज अपना अपना

6. "उठा ले रे बाबा।" - हेरा फेरी

7. "पुष्पा, आई हेट टीयर्स..." - अमर प्रेम

8. "साला ये दुख काहे खतम नहीं होता है।" - मसान

9. "मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।" - दीवार

10. "बड़े मजाकिया हो, बड़े मजाकिया हो।" - कभी खुशी कभी ग़म...

11. "उसका तो न बदकिस्मती ही खराब है।"

12. "क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकल के गोटियां खेलता हूं मैं।" - अंदाज अपना अपना

13. "तुमसे ना हो पायेगा।" - गैंग्स ऑफ वासेपुर

14. "आप हम से हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आप को खुशी दे देते, पर आपने तो हमरा गुरूर छीन लिया।" - बाजीराव मस्तानी

15. "वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है।" - कभी खुशी कभी ग़म...

16. "बाबूमोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।" - आनंद

17. "दोस्ती का एक उसूल है मैडम - नो सॉरी, नो थैंक्यू।" - मैंने प्यार किया

18. "हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं!" - चक दे! इंडिया

19. "पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त।" - ओम शांति ओम

20. "कितने आदमी थे?" - शोले

21. "कौन है ये, जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? वह कौन है?" - कभी खुशी कभी ग़म...

22. "टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का।" - मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.

23. "तुस्सी जा रहे हो? तुस्सी ना जाओ!" - कुछ कुछ होता है

24. "बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा।" - दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

25. "ये मजाक था? था तो, मुझे चुटकुले पसंद नहीं हैं। मैं आपको पसंद नहीं करता।" - कभी खुशी कभी ग़म...

26. "बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना!" - शोले

27. "एक चुटकी सिंदूर की किमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू" - ओम शांति ओम

28. "आर बिजनेस इस आर बिजनेस नन ऑफ योर बिजनेस!" - रेस 3

29. "डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं हैं।" - तनु वेड्स मनु

30. "कुत्ते, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा।" - यादों की बारात

31. "हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।" - कालिया

32. "हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।" - बाजीगर

33. "आधे उधर जाओ... आधे इधर आओ... और बाकी मेरे पीछे आओ।" - शोले

34. "ये ढाई किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।" - दामिनी

35. "हाउ इज द जोश ?" - उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक

36. "थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।" - दबंग

37. "फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं... entertainment, entertainment, entertainment ... और मैं entertainment हूं।" – डर्टी पिक्चर

38. "एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।" – वांटेड

39. "ऑल इज़ वेल" - 3 इडियट्स

40. "कौन कम्बख्त बर्दास्त करने को पीता है।" - देवदास

41. Don’t underestimate the power of a common man! - चेन्नई एक्सप्रेस

42. "Don’t एंग्री me — राउडी राठौर

43. "मेरे पास मां है।" - दीवार

44. "इंसान का मोशन उसके इमोशन के साथ जुड़ा होता है।" - पीकू

45. "परंपरा। प्रतिष्ठा। अनुशासन।" - मोहब्बतें

46. I am just a stupid common man waiting to clean his house." - A Wednesday

47. "गोल्ड तो गोल्ड होता है ...छोरा लावे या छोरी।" - दंगल

48. "बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं।" - बाजीराव मस्तानी

49. "बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे, तेरा फैजल।" - गैंग्स ऑफ वासेपुर I

50. "मैं अपने पापा से मांगने आया हूं।" - कोई... मिल गया