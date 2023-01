अब OTT पर पूरी दुनिया देखेगी हंसिका मोटवानी-सोहेल कथुरिया की वेडिंग, जानें कब होगी रिलीज

मुंबईPublished: Jan 19, 2023 10:55:47 am Submitted by: Jyoti Singh

Hansika Motwani Wedding Video will be Streamed on OTT : पिछले साल 2022 में साउथ एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया संग शादी रचाई थी। अब इस एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनकी शादी का वीडियो ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाएगा। जिसे पूरी दुनिया देख सकेगी।

Hansika Motwani Wedding Video will be Streamed on OTT

साउथ एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) पिछले सान ही अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया (Sohail Kathuria) के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं। उन्होंने 4 दिसंबर को जयपुर के मुंडोता फोर्ट में शादी रचाई थी। कपल की ग्रैंड वेडिंग शादी अंदाज में हुई थी। जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। फैंस ने भी उनपर काफी प्यार बरसाया था। अब शादी के डेढ़ महीने बाद हंसिका ने अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी ग्रैंड शादी को अब पूरी दुनिया देख सकेगी। इसे एक रिएलिटी शो की तरह ओटीटी प्लैटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा।