42 की हुईं Manju Warrier, बर्थडे पर फैंस ने दी बधाई

नई दिल्ली। मलयालम फिल्‍म इंडस्‍ट्री की प्रसिद्ध एक्‍ट्रेस मंजू वॉरियर (Manju Warrier) आज अपना 42वां जन्मदिन मना रही है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री के प्रशंसकों ने उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहे हैं। फैंस के अलावा कई फिल्में सितारे भी उन्हें बर्थ डे विश कर रहे हैं।



सार्थ विजय नाम के यूजर ने मंजू की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लेडी सुपर स्टार मंजू वारियर को हैप्पी बर्थडे।

Here is the Special Common DP for Celebrating Lady Super Star Manju Warrier's Birthday By Manju Warrier Fans❤️😍



Advance Happy Birthday ചേച്ചി✨️💝#sep10 #hbdmanjuwarrier#hbdmanjuchechi #september10 #manjuwarrier #manjuchechi #ladysuperstar @ManjuWarrier4 pic.twitter.com/PkJTGcinCE