मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़के जावेद अख्तर, कहा - कब तक चुप रहोगे?

सुर्खियों में रहने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने अब तालिबान को लेकर भारतीय मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर सीधा निशाना साधा है। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों द्वारा किए जा रहे महिलाओं पर अत्याचार को लेकर निशाना बनाते हुए जावेद अख्तर ने भारत में मुस्लिम लॉ बोर्ड और इस्लामिक विद्वानों पर कड़ा प्रहार किया है।

Javed Akhtar got angry on Muslim Personal Law Board, said - 'Why are you silent on restrictions imposed on women in Taliban?'