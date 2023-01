क्या BJP में शामिल होने वाली हैं उर्फी जावेद? कहा - चित्रा वाघ से दोस्ती करने का है इंतजार

अपने फैशन को लेकर हर रोज ट्रोल होने वाली मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद इन दिनों विवादों में बनी हुई हैं। उनके फैशन को देखते हुए बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने उनके खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उर्फी जावेद ने भी उनपर पलटवार किया है। उन्होंने पूराना किस्सा याद दिलाते हुए उनपर हमला बोला है।

Urfi Javed attacked Chitra Wagh while reminding old story, said - Can’t wait to be best friends with Chitra Wagh after I join bjp