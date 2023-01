आरआरआर संगीतकार और ऑस्कर नामांकित एमएम केरावनी 2015 में होना चाहते थे 'रिटायर', एआर रहमान ने कही ये बात

गोल्डन ग्लोब्स और क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स में अपनी जीत हासिल करने के बाद 'नाटू-नाटू' ने 'बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग' कैटेगरी में ऑस्कर नामांकन हासिल किया है। इस खबर पर रिएक्शन देते हुए ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने 'आरआरआर' टीम की उपलब्धि के लिए उनकी सराहना की है। इसके अलावा उन्होंने संगीतकार एमएम कीरावनी के करियर के संघर्षों के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर की है।

RRR Composer and Oscar Nominee MM Keeravani Wanted to 'retire' in 2015, AR Rahman Says, 'He was underrated'