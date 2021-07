सलमान खान के साथ रणवीर सिंह ने मिलाया हाथ, अब एक साथ इस शो में आएंगे नजर

नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) बड़े पर्दे पर अपनी खास पहचान बनाने के बाद अब छोटे पर्दे पर आने का मन बना रहे हैं। वे जल्द ही कलर्स पर आने वाले गेम शो 'द बिग पिक्चर' (The Big Picture) के लिए होस्ट के रूप में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें उनका साथ देंगे सलमान खान (Salman Khan) जो इस शो के होस्ट के लिए बोर्ड में शामिल हो गए हैं। सलमान खान इस शो को होस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूस करेंगे। यह पहली बार है जब सलमान खान और रणवीर सिंह ने एक दूसरे के साथ किसी शो के लिए हाथ मिलाया है।

Read More:-जाह्नवी कपूर-नोरा फतेही, इन दो हसीनाओं के बोल्डनेस ने लगाई आग,दिए जबरदस्त पोज

Tasveeron mein milenge sawaal aur jawaab mein milenge karodon!

Aa rahe hai @RanveerOfficial, tasveer se aapki taqdeer badalne. Watch him in #TheBigPicture, coming soon on #Colors.#RanveerOnColors #TasveerSeTaqdeerTak @BYJUS pic.twitter.com/KhaFOsxWiI