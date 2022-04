सलवार-सूट में नजर आने वाली सपना चौधरी का बदला लुक, देखे मॉडर्न लुक

सपना चौधरी कर लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा हैं। उनकी तस्वीर को फ़ैन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दे कि इस बार सपना चौधरी का वेस्टर्न लुक सामने आया हैं। वेस्टर्न लुक में भी सपना चौधरी काफी खूब लग रही हैं।

सपना चौधरी वो नाम है जिसे शायद ही कोई नहीं जानता होगा। हरियाणवी डान्स से अपनी पहचान बनाने वाली सपना चौधरी आज लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। बता दें कि सपना चौधरी को पॉपुलैरिटी बिग बॉस शो के बाद से मिली थी।

sapna Choudhary who was once seen in a salwar suit is now modern