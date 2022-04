हेमा मालिनी नहीं करना चाहती थी चार बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी

हेमा मालिनी को बॉलीवुड की दुनिया में ड्रीम गर्ल कहा जाता है। बता दे कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे भी थे। इस बात का खुलासा खुद अभिनेत्री ने किया हैं।

अभिनेत्री हेमा मालिनी का बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। उनका फिल्मी करियर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। उन्होंने अपने करियर में लगभग सभी फिल्में सुपरहिट दी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बनाया हुआ है। एक्टिंग छोड़ अब राजनीति में ज्यादा इच्छा रखती हैं अभिनेत्री। बता दे कि अपने जमाने में अभिनेत्री ने कई हिट फिल्में दी हैं।

