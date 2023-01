शिव शास्त्री बलबोआ में अनुपम खेर का लुक देख दंग हुए अक्षय कुमार, हाथ जोड़ बोले- अब बस करो...

मुंबईPublished: Jan 24, 2023 03:44:33 pm Submitted by: Jyoti Singh

Akshay Kumar React On Shiv Shastri Balboa First Look : अनुपम खेर की फिल्म 'शिव शास्त्री बलबोआ' से उनका पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसे देखने के बाद अक्षय कुमार भी काफी हैरान हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिय पर एक्टर को लेकर एक पोस्ट भी किया है।

Anupam Kher Film : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने न्यू लुक से सभी को दंग कर दिया है। जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। वैसे आपको बता दें कि उनका यह नया लुक अपकमिंग फिल्म 'शिव शास्त्री बलबोआ' (Shiv Shastri Balboa) में देखने को मिला है। अनुपम खेर ने हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है। जिसमें उनका नया अवतार देखने को मिल रहा है। इससे पहले उनका ऐसा लुक किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला है। इसे देखन के बाद खुद अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के भी होश उड़ गए हैं।