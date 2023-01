RRR की सफलता से गदगद हुए राजामौली हॉलीवुड में चाहते हैं राज करना, बोले- यहां मैं तानाशाह हूं अब..

SS Rajamouli on Hollywood Debut : फिल्म आरआरआर को दुनियाभर में मिल रहे सम्मान ने एसएस राजामौली को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिला दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साउथ फिल्मों के बाद अब वह हॉलीवुड फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहते हैं।

SS Rajamouli wants to do Hollywood films after the success of RRR