आधुनिक भारत की मीरा कहलाती थीं पद्म भूषण वाणी जयराम, जानिए उनके जीवन की ये खास बातें

हिन्दी, तमिल, कन्नड़ और अन्य फिल्मों के गानों में अपनी खूबसूरत आवाज में लाखों दिलों की जीतने वाली मशहूर गायिका वाणी जयराम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। वाणी जयराम साउथ की फेमस प्लेबैक सिंगर्स में से एक थीं। वाणी जयराम ने अपने सिंगिंग करियर में कई खूबसूरत गानों को अपनी आवाज दी है।

Veteran playback singer and Padma Bhushan awardee Vani Jairam Passes Away, Know interesting things related to her life