शिवपाल यादव ने यदुवंशियों के लिए लिखी चिट्ठी खूब हो रही वायरल, किसको बताया कंस

Shivpal Yadav Viral Letter: जन्माष्टमी के मौके पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने यदुवंशियों के नाम एक पत्र लिखा। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा।

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक पत्र जारी करके लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। पत्र में शिवपाल ने कंस के क्रियाकलापों के बारे में भी कई वाक्य लिखे। शिवपाल सिंह ने लिखा कि कंस ने अपने पिता को पद से हटाकर अधिपत्य किया था। अब सवाल ये कि शिवपाल ने अपने पत्र में आखिर कंस किसको बताया।

