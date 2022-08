यूपी के इस गांव में शादी करके यहीं बस जाते हैं दामाद, नाम पड़ा दमादनपुरवा, पढ़िए पूरा इतिहास

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसा गांव है जहां बेटियां विदा होकर नहीं जाती बल्कि दामाद ही अपना घर यहां बसा लेते हैं।

कुछ परपंराएं ऐसी बन जाती है कि कभी उनमें बदलाव देखते है तो खुद आश्चर्य में रह जाते हैं। ऐसी परंपराओं पर सरकार और कानून भी मुहर लगा देते है। ऐसे ही एक मामला देखने के मिला, जो परंपराओं से अलग देखने को मिला। दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक गांव दमादनपुरवा इसका उदाहरण है। इस गांव में 70 घर हैं। इनमें से 50 पड़ोसी गांव सरियापुर के दामादों के हैं। एक-एक कर यहां दामादों ने घर बनाए तो आसपास के गांवों के लोगों ने इस आबादी का नाम ही दमादनपुरवा रख दिया। सरकारी दस्तावेज ने भी यह नाम स्वीकार कर इसे सरियापुर गांव का मजरा मान लिया है। आइए जानते है इस गांव की कहानी -

