अग्निवीरों का पहला बैच यूपी के कानपुर से, फिजिकल और मेडिकल के बाद तैयार फौजी

Agniveer First Batch of India: अग्निपथ योजना के तहत (Agneepath Scheme ) अग्निवीरों का पहला बैच कानपुर से निकलेगा।

देशभर के अलग अलग शहरों में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती चल रही है। भर्ती की प्रक्रिया सबसे पहले कानपुर में पूरी होगी। यानि देश का पहला बैच कानपुर स निकलेगा। दरअसल, सबसे पहले कानपुर एयरफोर्स ने ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया था। इसलिए एयरफोर्स में अग्निवीरों का पहला बैच भी कानपुर से ही निकलेगा। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा को पास करने वाले अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया का दूसरा फेज कानपुर में शुरू होने जा रहा है। 21 अगस्त से लगातार 6 दिन तक टेस्ट में पास हुए करीब 3 हजार सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल व मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। बता दें कि कानपुर में 24 जुलाई को 17 सेंटर पर करीब 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

First batch of Agniveers from Kanpur district of UP soldiers Ready after physical and medical