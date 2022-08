Free Education for Poor Students: अब उत्तर प्रदेश में जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क आवासीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अब मजदूर और कामगारों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर इंजीनियर, ड़क्र और अधिकारी बन सकेंगे। दरअसल, कॉन्वेंट पैटर्न पर प्रदेश के कामगारों के 18 हजार बच्चे पढ़ाई करेंगे। कामगारों के बच्चों के लिए प्रदेश में 18 मंडलों में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण अंतिम चरण में है। श्रम विभाग ने इन्हें अगले सत्र से शुरू करने का फैसला किया है इसलिए सीबीएसई बोर्ड से उनकी सम्बद्धता होगी, इसके लिए श्रम विभाग को अनुमति मिल गई है। इन विद्यालयों का संचालन नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होगा। विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक बच्चे पढ़ेंगे। विद्यालय में पढ़ाई संग बच्चे वहीं हॉस्टल में भी रहेंगे, जहां खानपान का भी इंतजाम होगा यानी बोर्डिंग तरह से विद्यालयों को चलाया जाएगा। टीचर भी उसी विद्यालय में रहेंगे।

children of laborers will study Free on convent pattern at residential schools in UP