सरकारी छात्रों की ड्रेस का आया पैसा, बैंकों ने अपने लोन में काट ली किस्त

Government Schools News: सरकारी स्कूलों के छात्रों को 1100 रुपये यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों के खाते में भेजे गए थे। लेकिन पैसा आते ही बैंकों ने किस्त काट ली।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत दिए गए 10-10 हजार रुपए गरीब बच्चों पर भारी पड़ रहे हैं। इस योजना के तहत दिया गया करीब 80 फीसदी लोन एनपीए हो चुका है और कुछ एनपीए होने की कगार पर है। इन्ही खातों में पहले सत्र में परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस के 1100 रुपए आए थे। दूसरे सत्र में हाल में 1200 रुपए भेजे गए। ये रकम खातों में आते ही स्वनिधि लोन योजना के एनपीए लोन एकाउंट में आटोमेटिक सिस्टम से कट गई। ड्रेस न बनने की एक बड़ी वजह ये भी सामने आई है।

government students money for the dress banks deducted the installment of their loan