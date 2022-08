UP Top News: स्कूल के शौचालय में 19 घंटे बंद रहे दलित छात्र का वीडियो वायरल, प्रधानाचार्य गिरफ्तार

UP Top News: उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें पढ़े संक्षेप में-

Top -1 औरैया. जिले में बेला थाना क्षेत्र के गांव पिपरौली शिव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में पांच अगस्त की दोपहर कक्षा छह के एक दलित छात्र को शौचालय में बंद कर अध्यापक घर चले गए। जिसके बाद परिजन सारी रात छात्र को खोजते रहे। दूसरे दिन सुबह विद्यालय खुलने पर जब अध्यापकों ने शौचालय का ताला खोला तो छात्र ने वहां से भागकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन गांव वालों के डर से इस घटना को छिपाए रहे। घटना के नौ दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित परिजनों से मिलकर शिकायती पत्र लिया। जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है।

